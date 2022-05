Pomezia Città da favola, consegnati i libri alle scuole partecipanti

Nella splendida cornice dei nuovi giardini Petrucci si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna dei libri “Pomezia Città da favola”, una raccolta di filastrocche, favole, fiabe e disegni ambientati nella nostra Città e firmati dagli studenti delle scuole dell’infanzia comunali Maria Immacolata, Sant’Andrea Uberto, San Francesco D’Assisi e Gianni Rodari, degli istituti comprensivi Enea, Pestalozzi, De Andrè, Orazio, Via della Tecnica e del circolo didattico Matteotti.

Pomezia città da favola

Il progetto “Una Città da favola”, promosso dalla casa editrice Gemma Edizioni e riservato ai Comuni d’Italia designati della qualifica “Città che legge”, è stato realizzato nelle nostre scuole nel corso del 2021, con l’obiettivo di tornare a guardare le Città con gli occhi dei più piccoli, cittadini del futuro.

Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, l’Assessora Miriam Delvecchio, la direttrice della casa editrice Gemma Gemmiti e una rappresentanza di tutte le scuole coinvolte. “ Ai dirigenti scolastici, alle docenti, alle famiglie e alle bambine e bambini va il nostro più sentito ringraziamento”, fanno sapere dall’amministrazione comunale.

“Con orgoglio, insieme all’Assessora ai Servizi Educativi Miriam Delvecchio, abbiamo premiato i piccoli protagonisti di questo progetto di scrittura, realizzato in sinergia con la Gemma Edizioni”. Queste le parole del sindaco Adriano Zuccalà. “I ragazzi di tutti gli istituti comprensivi del territorio e le 4 materne comunali hanno viaggiato con la mente, rivivendo in chiave fantastica i luoghi caratteristici di Pomezia. La nostra città vista con gli occhi dei più giovani è ancora più bella, ricca di storia e di opportunità. Spetta a noi continuare a costruire la città del futuro come una favola”.