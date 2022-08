Pomezia, il Consiglio Comunale approva lavori nel sottopasso di via Silvio Spaventa

Pomezia. Via libera all’unanimità del Consiglio Comunale ai lavori di adeguamento ai soli fini idraulici dell’area in corrispondenza del sottopasso della Pontina, km 29+900, noto come il sottopasso del Selene. Approvato il progetto esecutivo e la dichiarazione di pubblica utilità.

Leggi anche: Pomezia, approvato assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio

L’area oggetto dei lavori a Pomezia

L’area costituisce un punto naturale di accumulo delle acque meteoriche ed è stata teatro di numerosi gravi incidenti stradali e allagamenti.

L’opera, consistente principalmente nella costruzione di nuovi collettori di raccolta delle acque piovane e nella realizzazione di una vasca di laminazione, è finanziata e sarà realizzata da ASTRAL SpA su proposta dell’Amministrazione comunale che ha fornito, oltre alle aree necessarie per la costruzione della vasca, il progetto esecutivo.