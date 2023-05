Pomezia, ecco il nuovo Consiglio Comunale: tutti gli eletti

Pomezia, proclamato il nuovo Consiglio Comunale. Dopo la proclamazione del sindaco Veronica Felici, avvenuta ieri mattina, oggi, a seguito della verifica dei verbali delle 52 sezioni elettorali in cui è suddiviso il Comune, il Presidente dell’Ufficio Centrale, Dott. Colognesi, ha proceduto alla proclamazione ufficiale degli eletti.

I consiglieri saranno in tutto 24, di cui 15 della maggioranza e 9 per l’opposizione. Ecco come sono ripartiti a seconda del partito o lista di appartenenza. Di fianco al nome il numero di voti ottenuto.