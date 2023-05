Pomezia, Veronica Felici proclamata sindaco: ‘Pronta a onorare il mio impegno verso i cittadini’

Si è svolta questa mattina alle ore 11 la cerimonia che ha visto proclamare Veronica Felici come nuovo Sindaco del Comune di Pomezia. La proclamazione è avvenuta da parte del Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale Dott. Colognesi, presso la sede centrale del Comune, in piazza Indipendenza n. 8.

Le parole della neo sindaco

“Vorrei ringraziare le persone che mi sono state vicine e che mi hanno sostenuto durante la campagna elettorale e tutti i cittadini per la fiducia accordatami con un incarico di così alta responsabilità. Onorerò il mio impegno con rispetto e responsabilità e con un’unica volontà: attuare una politica seria ed efficace che sappia dare risposte immediate ai problemi dei cittadini”, ha dichiarato il Sindaco.

Veronica Felici, candidata del centrodestra, è stata vincitrice alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio con 13.556 voti e il 54,75% delle preferenze. È la prima donna a ricoprire la carica di Sindaco nella Città di Pomezia. Nella città il sindaco non veniva scelto al primo turno dal 2006, quando venne eletto Enrico De Fusco (prima consiliatura). Da quel momento in poi gli elettori sono sempre dovuti andare alle urne anche per il ballottaggio per poter decidere chi fosse il loro sindaco. Questa volta invece Veronica Felici ha conquistato le preferenze della maggioranza degli elettori che si sono recati alle urne, superando anche i voti di lista.

Pronta per governare ascoltando le esigenze dei cittadini

“Per me è un grande onore e un orgoglio essere stata nominata sindaco. Amo questa città, la conosco in ogni angolo. Governerò a fianco dei cittadini”, ha dichiarato ai nostri microfoni l’esponente di Fratelli d’Italia. “Ho intenzione di recuperare il rapporto con la città. Quello che voglio è una Pomezia senza barriere, neanche metaforiche: è mia intenzione ascoltare, anche attraverso la squadra di governo, le esigenze di chi ogni giorno si ritrova ad affrontare i vari problemi, per trovare le soluzioni più adatte, ovviamente per quanto effettivamente realizzabile”.