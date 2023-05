Elezioni Pomezia, il nuovo (possibile) Consiglio Comunale dopo la vittoria di Veronica Felici

A Pomezia in questa tornata di Amministrative ha vinto il centrodestra con la candidata Veronica Felici. E lo ha fatto, un po’ a sorpresa, già al primo turno staccando nettamente gli altri candidati in corsa, da Eleonora Napolitano a Stefania Padula. Finisce così la lunga era del Movimento 5 Stelle – che governava la città dal 2013 – ed inizia così un nuovo capitolo per l’Amministrazione Comunale. A questo proposito vediamo come sarà composto, in virtù del risultato elettorale, il nuovo possibile Consiglio Comunale cittadino.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA LISTA DEI CONSIGLIERI PIU’ VOTATI A POMEZIA

Risultati Elezioni Pomezia, come sarà il nuovo Consiglio Comunale

Veronica Felici ha superato la fatidica soglia del 50%+1 delle preferenze al primo turno (a Pomezia non succedeva da oltre 15 anni) aggiudicandosi il successo già ieri nonostante alla vigilia fosse più pronosticabile un ballottaggio – sempre con il centrodestra in testa – considerando i tanti candidati in lizza. Ad ogni modo, in base alla legge elettorale, vediamo adesso come saranno composte maggioranza e minoranze nella nuova assise cittadina post voto. Oltre al Sindaco avremo pertanto:

Maggioranza 15 Consiglieri

Fratelli d’Italia 10

Lega 3

Forza Italia 1

Lista Civica Felici Sindaco 1

Minoranza 9 consiglieri

Partito Democratico 4

Movimento 5 Stelle 2

Candidati a Sindaco sconfitti 3 (Padula, Castro, Napolitano)

Fonte: elezioni.interno.gov

Chi sono i consiglieri comunali più votati alle Comunali 2023 di Pomezia

Basandoci adesso sulle preferenze ricevute il nuovo Consiglio Comunale – in attesa degli atti e delle comunicazioni ufficiali (dunque non sono da escludere possibili cambiamenti) – potrebbe essere così composto. Accanto ad ogni nominativo è indicato il numero di voti ricevuto.

Fratelli d’Italia (maggioranza) 10

Jessica Valle 732 Romano Errico detto Romanino 712 Maria Rotonda Russo 658 Cinzia Marinelli 641 Saverio Pagliuso 615 Giovanni Fioravanti 611 Sandro Paloni 574 Anna Giugliano 488 Michele Conte detto Michele 430 Elisa Arzente detta Elisa 377

Lega (maggioranza) 3

Fabrizio Salvitti detto Salvini 651 Giuseppe De Luca detto Pino 587 Omero Schiumarini detto Omero 487

Forza Italia (maggioranza) 1

Francesco Lamanna 423

Lista Civica Felici Sindaco (maggioranza) 1

Marco Polidori 401

Candidati a Sindaco eletti Consiglieri (opposizione) 3

Eleonora Napolitano Stefania Padula Giacomo Castro

Partito Democratico (opposizione) 4

Enrico Mangano 728 Martina Battistelli 555 Alessio Caporaletti 553 Rosaria Del Buono 307

Movimento 5 Stelle (opposizione) 2

Renzo Mercanti 273 Luisa Navisse 227

Comunali Pomezia, le liste più votate

Diamo uno sguardo adesso a quali sono state le liste più votate in questa tornata di Amministrative a Pomezia. Il primo partito in città si conferma Fratelli d’Italia che ottiene il 31,27% delle preferenze; al secondo posto c’è il Movimento 5 Stelle con il 15,15%; terzo il Partito Democratico ma con una differenza minima (14,96%). A seguire la Lega (11,76%), Forza Italia (5,31%) e la lista per Veronica Felici Sindaco (4,20%). Valore Civico, al primo appuntamento elettorale, ottiene il 4,20%. Sotto al 4% le altre: Pomezia in testa, Pomezia sul serio, UDC, PSI, Sinistra Italiana, e Rivoluzione Ecologista Animalista.