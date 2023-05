Risultati elezioni Pomezia 2023: Veronica Felici vince al primo turno

Risultati elezioni Pomezia 2023, chi è il nuovo Sindaco della città? Il Corriere della Città segue in diretta le Amministrative che nel Lazio hanno portato al voto complessivamente 47 Comuni. Tra queste troviamo anche il Comune pometino: in questo caso la sfida è tra cinque candidati a Sindaco: Stefania Padula a caccia del terzo mandato per il M5S, Eleonora Napolitano per il centrosinistra, Veronica Felici sostenuta dal centrodestra unito, Giacomo Castro, con Valore Civico, e infine per Sinistra Italiana Antonio Di Lisa. Alle ore 15.00 di lunedì 15 maggio 2023 si chiudono i seggi: da lì in poi inizierà lo spoglio dei voti e si arriverà all’elezione del nuovo Sindaco di Pomezia. Vince al primo turno la candidata del centrodestra Veronica Felici.

Comunali Pomezia, lo scrutinio in diretta: vince Veronica Felici

In questa sezione sono indicati i voti ricevuti dal candidato a Sindaco e le percentuali ottenute dalle liste a lui collegate. I dati verranno aggiornati man mano nei prossimi minuti con l’indicazione del numero delle sezioni scrutinate. Il centrodestra ha scelto di andare alle elezioni unito, decidendo di farsi rappresentare da Veronica Felici. La candidata ufficiale del centrosinistra è invece Eleonora Napolitano, già segretaria del PD di Pomezia. La scelta è ricaduta su di lei dopo la rottura delle trattative con il M5S. Insieme ai dem ci saranno tutta una serie di liste a formare la coalizione delle forze progressiste. Il M5S ha scelto come suo candidato Stefania Padula, già Presidente del Consiglio Comunale dell’ultima Amministrazione Zuccalà e molto conosciuta nel settore dello sport in città. Completano il quadro Giacomo Castro (Valore Civico), proveniente dal mondo dell’associazionismo, già Presidente di Latium Vetus e protagonista in questi anni di tante battaglie a tutela del territorio, e il Professor Antonio Di Lisa con Sinistra Italiana.

(Sez. scrutinate 52 su 52 )

Veronica Felici: 54,75%

Fratelli d’Italia: 31,27%

Forza Italia: 5,31%

Lega: 11,76%

Udc:2,42%

REA – Rivoluzione Ecologista Animalista: 0,22%

Lista Felici Sindaco: 4,47%

Eleonora Napolitano: 23,16%

Partito Democratico: 14,96%

Partito Socialista Italiano: 2,28%

Pomezia in Testa: 3,26%

Pomezia sul serio: 2,45%

Stefania Padula: 15,48%

Movimento 5 Stelle: 15,15%

Giacomo Castro: 4,27%

Valore Civico: 4,20%

Antonio Di Lisa: 2,35%

Sinistra Italiana: 2,26%

___________________________

Exit poll, proiezioni Comunali Pomezia 2023: centrodestra avanti in modo netto

Il turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario , si svolge domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nel giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023. Ieri si è votato dalle 7.00 fino alle 23.00 e poi ancora oggi sempre dalle 7 fino alle ore 15.00. In corso lo spoglio.

Ore 20.21 – Sempre in testa Veronica Felici con il 55,08% delle preferenze; Eleonora Napolitano 22,45%, Padula (15,36%), Castro (4,65%), Di Lisa (2,46%).

Ore 20.00 – Veronica Felici 55,01%.

Ore 19.31 – Adesso la vittoria al primo turno non si può escludere considerando che arrivati quasi a metà spoglio la Felici è in testa con il 54,73% delle preferenze (20 sez. su 52). Invariate le percentuali degli altri sfidanti.

Ore 19.14 – Il centrodestra continua a rimanere ampiamente in testa e soprattutto oltre la soglia fatidica del 50%. Al momento la situazione vede Veronica Felici al 54%, Napolitano al 22%, Padula al 15%.

Ore 18.42 – Veronica Felici in testa dopo lo scrutinio di 11 sezioni: la candidata, sempre prima e anche con parecchio distacco in tutte le sezioni fin qui scrutinate, resta sopra il 50% delle preferenze. Napolitano insegue ma da lontano (24-25%), ancora più indietro il M5S (15%).

Ore 18.23 – Forte ascesa per Veronica Felici dopo 6 sezioni su 52: la candidata del centrodestra è al 52%.

Ore 18.11 – Tre le sezioni scrutinate con dati ufficiali. Poco al di sopra del 50% il centrodestra, Napolitano al 25%. M5S al 15%.

Ore 17.48 – In testa Veronica Felici, inseguono Eleonora Napolitano e Stefania Padula.

Ore 16.34 – Dalle prime indiscrezioni a guidare questo primo turno sembrerebbe esserci il centrodestra con Veronica Felici (come da pronostico della vigilia). Da capire se avrà o meno i numeri per un clamoroso risultato già al primo turno. A breve le prime proiezioni.

Ore 16.30 – Spoglio a rilento nei Comuni del Lazio: al momento in Provincia di Roma c’è solo l’elezione del Sindaco nel piccolo paesino di Roccagiovine. Alle ore 16.30 sono ancora a zero le sezioni pervenute dal Comune di Pomezia.