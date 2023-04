Elezioni Pomezia, il centrodestra va unito: ecco i partiti e le liste che sostengono Veronica Felici

Nessuna spaccatura nel centrodestra, che alle elezioni del 14 e 15 maggio a Pomezia andrà unito. I partiti della coalizione hanno deciso di presentarsi al voto in maniera compatta, per non perdere l’occasione, fornita dalla forte spinta data dai risultati ottenuti dalla Premier Giorgia Meloni alle politiche e, di rimbalzo, da Francesco Rocca alla regione Lazio, di ottenere la vittoria anche alle comunali.

Fino all’ultimo era serpeggiata la voce di una divisione, con l’ipotesi di un centro separato da Fratelli d’Italia. Ma, dopo l’ufficializzazione del nome del candidato sindaco nella figura di Veronica Felici, oggi arriva anche l’ufficialità del fronte unico.

I partiti della coalizione

A far parte della coalizione che andrà al voto a Pomezia al momento, oltre a Fratelli d’Italia sono Forza Italia, Lega e Udc. Ma il lavoro della coalizione a sostegno di Veronica Felici a Sindaco di Pomezia è in piena attività, fanno sapere dal comitato elettorale, tanto che nella giornata di oggi c’è già stata un’aggiunta. “Oltre ai tradizionali partiti di Centrodestra che sostengono in maniera compatta la candidatura, si stanno avvicinando in maniera convinta altri partiti e molte realtà civiche, sia come gruppi che come singoli cittadini. La novità di oggi è l’accordo raggiunto con il Partito Ambientalista Rivoluzione Ecologista Animalista, che con la loro lista sosterranno Veronica Felici”.

Ed è proprio la candidata sindaco a esprimere la sua soddisfazione per come stanno andando le cose. “Prima di tutto voglio ringraziare Fratelli d’Italia, Forza Italia, la Lega e l’Udc per per la fiducia che mi hanno accordato nel rappresentarli nella corsa per il Sindaco di Pomezia, per vincere oggi come centrodestra, e poi per essere il Sindaco di tutti domani. Stiamo avendo straordinari riscontri dal territorio sul nostro progetto. Oggi, con mia grande soddisfazione, ha aderito alla nostra coalizione il Partito Ecologista Rivoluzione Animalista, in accordo con la coordinatrice regionale Monica Fasoli, che ringrazio di cuore. La nostra attività prosegue incessante: stiamo terminando in questi giorni il nostro programma: il contributo di questo nuovo partito sui temi ambientali è fondamentale, oggi sul programma e domani in amministrazione”.