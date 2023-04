Elezioni Pomezia 2023: chi sono i candidati, quando si vota, sondaggi, le liste

Amministrative Pomezia 2023, prosegue la corsa di avvicinamento alle elezioni comunali. Il 14 e 15 maggio si vota per il rinnovo del consiglio comunale dopo la caduta anticipata della Giunta del Movimento 5 Stelle guidata da Adriano Zuccalà. Proprio il M5S andrà a caccia del terzo mandato consecutivo ma la partita, considerando soprattutto gli ultimi risultati elettorali, sarà tutta in salita. Per questa tornata non ci sarà, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, l’accordo con il PD che andrà da solo. Vediamo allora tutte le informazioni su queste Comunali con tutti i candidati e le liste che si sfideranno a maggio.

Candidati elezioni Comunali Pomezia 2023, le liste

In questa sezione vediamo l’elenco dei candidati che si affronteranno per diventare il nuovo Sindaco di Pomezia. Considerando i pregressi e la frammentazione dello scacchiere politico quasi certamente si arriverà al ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno. Di seguito i nomi e le liste annunciati ufficialmente che concorreranno alle elezioni comunali di Pomezia.

Eleonora Napolitano – Partito Democratico

La candidata ufficiale del centrosinistra alla fine sarà Eleonora Napolitano, già segretaria del PD di Pomezia. La scelta è ricaduta su di lei dopo la rottura delle trattative con il M5S. Insieme ai dem ci saranno tutta una serie di liste a formare la coalizione delle forze progressiste.

Partito Democratico

Partito Socialista Italiano

Pomezia in Testa

Pomezia sul serio

Pomezia in Azione



Movimento 5 Stelle

Il M5S ancora non ha reso noto il proprio candidato ufficiale. La scelta dovrebbe però essere ricaduta alla fine su Stefania Padula, già Presidente del Consiglio Comunale dell’ultima Amministrazione Zuccalà e molto conosciuta nel settore dello sport in città.

Centrodestra

Anche il centrodestra non ha ancora ufficializzato il proprio candidato a Sindaco. Non è escluso che alla fine possa anche esserci più di un nominativo, arrivando cioè ad una spaccatura tra le principali forze politiche, ovvero FDI, Forza Italia e Lega.

Giacomo Castro – Valore Civico

Dal mondo dell’associazionismo il candidato per Valore Civico è Giacomo Castro, già Presidente di Latium Vetus protagonista in questi anni di tante battaglie a tutela del territorio.



Sondaggi elezioni Amministrative Pomezia 2023, chi vince

Ai nastri di partenza a partire favorito, considerando gli esiti prima delle Nazionali e poi delle elezioni Regionali nel Lazio, è sicuramente il centrodestra. Se si dovesse decidere di andare divisi però tutto verrebbe rimesso in discussione considerando che i partiti dello stesso schieramento finirebbero per togliersi voti vicenda. Subito dopo c’è il M5S che comunque a Pomezia va in controtendenza rispetto all’andamento Nazionale/Regionale potendo contare su un buon numero di elettori (alle Regionali i grillini sono stati il secondo partito più votato dopo FDI). Inoltre in ballo c’è chiaramente il giudizio su quasi 10 anni di governo cittadino. A seguire il PD – arrivato terzo alle ultime regionali – che verrà supportato da una serie di altre liste, tra cui quella di Pomezia in Azione. A fare la differenza, chiaramente, saranno anche i singoli candidati scelti e capire in che modo potranno incidere i candidati civici (come ad esempio Giacomo Castro, volto noto sul territorio che potrebbe ripercorrere il percorso di Luca Vita ad Ardea): ma per questo bisognerà attendere il quadro completo. Ad ogni modo il ballottaggio appare alla vigilia oltremodo scontato.

Ballottaggio elezioni Pomezia, quando si vota

Il primo turno delle Amministrative comunali sarà come detto domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. Ricordiamo che le Elezioni Comunali 2023 si in 47 comuni della regione Lazio. Il turno di ballottaggio eventuale si terrà il 28 e 29 maggio sempre domenica e lunedì. Si voterà in dodici comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

