Pomezia, formata la giunta: nominati altri 4 assessori, Luisa Bonfiglio è la vicesindaco

Gli assessori sono stati formalmente nominati la mattina del 19 giugno, anche se già da qualche giorno i loro nomi circolavano nei corridoi dei palazzi comunali e non solo. Ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, nonché con la nomina di vicesindaco, è andata Luisa Bonfiglio (Vicesindaco – ). Nicolò Antonino Barone è stato scelto per i Lavori Pubblici e Sport, mentre Luigi Lupo per i servizi Demografici, Turismo, Spettacolo, Cultura, Musei, Mobilità e Trasporti, Società Partecipate. Entrambi sono stati consiglieri comunali dell’Italia dei Valori in passato (era De Fusco, furono tra i firmatari che fecero cadere il sindaco nel 2013). Infine Francesca Vittori, a cui è stata assegnata la delega all’Ambiente – Verde e Decoro Pubblico.