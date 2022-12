Pomezia, il Natale sarà “low cost”: niente eventi, né luminarie lungo le strade (sì invece agli alberi in Piazza)

Uscirà domani la versione cartacea de Il Corriere della Città dall’emblematico titolo “Natale low cost a Pomezia“. Sì perché il Comune ha deciso che per quest’anno, mentre verranno installati i tradizionali alberi nelle piazze principali, uno in città, l’altro a Torvaianica, sul litorale, non ci saranno però le luminarie ad addobbare le strade come avvenuto negli anni passati (o comunque non saranno posizionate dal Comune). A pesare sulla decisione sono stati molteplici fattori da quanto abbiamo appreso: i rincari e i costi dell’energia, la necessità di dover fare i conti con “impellenti” questioni di bilancio e, non ultimo, la volontà di destinare le risorse disponibili a favore di chi ha più bisogno (erogando ad esempio nuovi buoni spesa per le famiglie in difficoltà). Una scelta che comunque sarà destinata a far discutere.

L’ex Sindaco Zuccalà: “Cancellato il Natale a Pomezia”

Duro è arrivato stamani il commento dell’ex Sindaco Adriano Zuccalà. “Sono indignato, triste e amareggiato per quanto sta succedendo – ha scritto su Facebook – Nel silenzio generale, il Natale a Pomezia è stato cancellato con un colpo di spugna, in virtù di un solo ipotetico risparmio di poche migliaia di euro. Mentre tutte le altre città accendono gli allestimenti natalizi, pronte a festeggiare, a Pomezia non ci saranno luminarie, niente spettacoli, niente allestimenti, non ci sarà Babbo Natale o la Befana in piazza per i bambini di Pomezia e Torvaianica“.

“I commercianti ne pagheranno l’effetto negativo”

“A pagare questa scelta saranno i nostri commercianti, che non vedranno passeggiare le persone presso i negozi nelle vie allestite a festa, ma soprattutto le nostre famiglie e i nostri bambini che, dopo le restrizioni degli anni passati, avrebbero potuto passare finalmente un Natale “normale”.

Natale Pometino, nonostante le difficoltà della pandemia, si era ritagliato un posto di rilievo nella nostra provincia, a beneficio dell’atmosfera natalizia e dell’economia locale, tanto che il nostro allestimento aveva raggiunto i primi 10 posti della classifica di Anci Lazio. Un danno alle associazioni, ai comitati, ai lavoratori del settore che hanno preparato i progetti per partecipare al nostro bando pubblico, che poi è stato cancellato nel momento i cui si doveva procedere alle assegnazioni. La nostra città meritava finalmente un Natale senza restrizioni, che non potrà avere. Saranno felici ora quegli ex consiglieri comunali che per loro mèri calcoli hanno consegnato Pomezia al commissariamento In questi anni il, nonostante le difficoltà della pandemia, si era ritagliato un posto di rilievo nella nostra provincia, a beneficio dell’atmosfera natalizia e dell’economia locale, tanto che il nostro allestimento aveva raggiunto i primi 10 posti della classifica di Anci Lazio. Un danno alle associazioni, ai comitati, ai lavoratori del settore che hanno preparato i progetti per partecipare al nostro bando pubblico, che poi è stato cancellato nel momento i cui si doveva procedere alle assegnazioni. La nostra città meritava finalmente un Natale senza restrizioni, che non potrà avere. Saranno felici ora quegli ex consiglieri comunali che per loro mèri calcoli hanno consegnatoe regalato a tutti noi cittadini un Natale al buio”.

