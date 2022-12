Pomezia, arrivano i buoni spesa per le famiglie con estreme fragilità economiche

Il Comune di Pomezia farà partire i buoni spesa per i propri cittadini, in un’iniziativa che coinvolgerà e sarà dedicata a tutti quelle famiglie del territorio che affrontano un periodo di estrema fragilità economica. I buoni permetteranno di acquistare i generi alimentari e soprattutto i beni di prima necessità, in un aiuto comunale che tornerà molto utile a questi nuclei familiari soprattutto sotto l’arrivo delle festività natalizie e l’arrivo del freddo.

I buoni spesa nel Comune di Pomezia

E’ stato pubblicato in queste ore, sul sito internet istituzionale del Comune di Pomezia, l’avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità in favore di diversi nuclei familiari che si trovano in condizioni di estremo disagio economico. Questo, sarà un contributo economico straordinario e verrà erogato una tantum, come deciso dall’Amministrazione commissariale, che i beneficiari riceveranno entro il mese di gennaio dell’anno 2023.

“Abbiamo voluto dare un fortissimo sostegno concreto alle famiglie pometine che oggi si trovano in estrema difficoltà, tutto ciò in prossimità delle feste natalizie, preferendo così destinare risorse all’erogazione di buoni spesa piuttosto che prevedere l’installazione di luminarie e l’illuminazione dei due alberi di Natale che installeremo all’interno deelle piazze principali di Pomezia e Torvajanica. – dichiara il Commissario straordinario, il Viceprefetto Giancarlo Dionisi – Una scelta che rispetta la tradizione di questo territorio, con due alberi che saranno ecosostenibili, ma che accoglieranno ugualmente lo spirito di oculatezza che il periodo e la necessità di raggiungere gli equilibri di bilancio ci impongono in questo Comune. Oggi le esigenze della comunità sono prioritarie, soprattutto per quello che riguarda i suoi bisogni essenziali, che saranno garantiti mantenendo gli stessi standard per tutti i servizi che verranno dati alla persona”. Il Comune di Pomezia guarda soprattutto alle fasce più deboli, che in questo modo avranno il modo di passare un Natale più sereno.