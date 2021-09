Pomezia, il vaccino si fa al mercato: domani open (half) day

Un chilo di frutta e la protezione dal Covid. Domani mattina chi va al mercato a Pomezia può anche vaccinarsi: la campagna dei vaccini itineranti della Regione Lazio, infatti, passa proprio dalla zona mercatale, per invogliare maggiormente la popolazione a proteggersi contro il Covid-19.

La possibilità di fare il vaccino Jansenn (Johnson & Johnson) è dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in via Orazio, nella zona mercato. Non c’è bisogno di appuntamento: basta recarsi nel camper itinerante con la propria tessera sanitaria e il documento d’identità. Nel Lazio sono state raggiunte 8,2 milioni somministrazioni, pari a oltre l’82% della popolazione. Ricordiamo che il vaccino è una delle possibilità (le altre sono il tampone e la guarigione dal Covid) per avere il Green Pass, obbligatorio per accedere in tutti i posti di lavoro.

