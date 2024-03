Pomezia, iniziata la rimozione dei rifiuti in Via Fellini: l’intervento dopo le numerose segnalazioni | FOTO

Dopo gli appelli dei giorni scorsi stamattina è iniziata la bonifica di Via Fellini a Pomezia. In azione i mezzi meccanici per rimuovere l’enorme catasta di rifiuti accumulatasi nelle ultime settimane.

Via Fellini, finalmente ci siamo. Partita in queste ore la rimozione dei rifiuti – praticamente di qualsiasi genere – presenti tra Via Fellini e Via della Tecnica. Il caso, non certo una novità come vi avevamo spiegato in questo articolo sul problema, aveva sollevato numerose polemiche e tantissimi erano stati i cittadini che avevano chiesto interventi urgenti per rimuovere la spazzatura ‘fuori controllo’, considerando il crescente timore per la situazione igienico-sanitaria (così come per la presenza dei topi).

Anche al livello politico la questione era stata affrontata in particolare dalle opposizioni, con la presentazione di un’interrogazione (partito democratico) nonché di una mozione (M5S). E oggi, a distanza di più di un mese dalle prime segnalazioni, qualcosa si è mosso: ad operare, secondo quanto si apprende, sarebbero i mezzi di Roma Capitale che, lo ricordiamo, detiene la proprietà della quasi totalità degli immobili di Via Fellini.

Eleonora Napolitano (PD): “Alla fine qualcosa si muove”

In questi minuti è arrivato il commento di Eleonora Napolitano (PD): “Sono serviti una mozione, un emendamento al bilancio ed un’interrogazione sulla situazione di Via Fellini ma alla fine qualcosa si muove”, ha scritto in questi minuti l’esponente dem sui social a didascalia delle foto che trovate. “Alla fine qualcuno ha pensato avessimo ragione e che fosse necessario iniziare ad occuparsi della situazione di scarsissimo decoro urbano cui erano condannati cittadine e cittadini di Pomezia!”.