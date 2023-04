Pomezia, ladri in azione nella notte: colpito il panificio Tosoni (FOTO)

Ladri in azione nella notte a Pomezia. Ignoti hanno tentato di introdursi all’interno del panificio Tosoni situato in Via Rattazzi, nei pressi di Piazza Bellini, a due passi dalla centralissima Via Roma. Ingenti i danni provocati alla struttura mentre si cerca adesso di quantificare il bottino. A fare la scoperta di quanto accaduto i proprietari che si sono poi recati dai Carabinieri per formalizzare la denuncia.

Ladri nel panificio Tosoni a Pomezia stanotte, ieri colpo ad Ardea

Secondo le prime informazioni i malviventi hanno cercato di introdursi forzando le vetrine di ingresso provocando per questo diversi danni. Da capire se i ladri, una volta ottenuto l’accesso ai locali, siano o meno riusciti ad asportare qualcosa. Gli accertamenti sull’accaduto pertanto proseguono. La notizia arriva peraltro a breve distanza dall’ultimo furto segnalato sul territorio, stavolta ad Ardea, ai danni di un Bar alla Nuova Florida. In questo caso, come vi abbiamo raccontato ieri in questo articolo, i malviventi sono riusciti a portarsi via soldi e gratta e vinci.

I furti ad Ardea e Pomezia

In queste settimane sono diversi i furti, tra tentati e andati effettivamente a segno, avvenuti sul territorio di Pomezia e Ardea. Per quanto riguarda la prima, l’incursione da Tosoni segue quelle avvenute a marzo ad un supermercato e ad altri due bar sempre in città mentre sotto la Rocca sono stati diversi i furti segnalati in particolare sul lungomare. Colpite, in tal senso, abitazioni, auto, furgoni e attività commerciali, come per l’appunto nell’ultimo caso di ieri, con il furto avvenuto all’interno del Bar Angolo D’oro a Rio Verde.