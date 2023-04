Ardea, colpo al bar nella notte: sfondano la vetrina e portano via soldi e gratta e vinci

Hanno approfittato del buio per agire indisturbati e mettere a segno un colpo nella speranza di poter anche moltiplicare il bottino. I ladri, infatti, oltre ai soldi, hanno portato via i gratta e vinci, puntando ai premi della lotteria istantanea. Il colpo è avvenuto questa notte ad Ardea, nel Bar Tavola Calda L’Angolo D’Oro, in Via Laurentina al civico 27, in zona Rio Verde. A raccontare l’accaduto è il titolare, Simone Buzzi.

Il furto nel bar a Rio Verde: portati via anche i vini

“I ladri sono entrati questa notte e hanno gito in pochi minuti – racconta Simone – Da quanto rilevato dai controlli, hanno agito in un orario compreso tra l’1,40 e l’1,48. Alcuni sconosciuti hanno prima divelto la serranda, poi hanno spaccato la vetrina e si sono introdotti all’interno del bar”. I malviventi, negli otto minuti, sono riusciti a portare via tutti i gratta e vinci che erano all’interno del locale e a scassinare le slot machine, portandone via tutti gli incassi. Non contenti del bottino, hanno preso tutte le bottiglie di grappa di vino che hanno trovato in esposizione sul bancone, poi sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sicurezza Angelsat con 3 pattuglie e i carabinieri del Radiomobile di Anzio, ma dei malviventi non c’era più traccia.

Furti ad Ardea, gli ultimi casi

L’episodio di stanotte non è certo isolato. Nelle ultime settimane sono stati diversi i colpi messi a segno sul territorio rutulo, in particolare sul lungomare. Nel mirino dei malviventi erano finiti ad esempio diversi appartamenti ripuliti e letteralmente ‘svuotati’ dai malviventi. Vittima di un furto anche un cittadino del nord Europa, con ignoti che gli avevano asportato la borsa lasciata in auto, e perfino alcuni operai che alloggiavano in un albergo del lungomare di Ardea che avevano subito invece il furto del mezzo aziendale.

