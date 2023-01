Pomezia, l’ex sindaco Adriano Zuccalà candidato alle regionali: è il 4° più votato

Dimenticata la delusione di essere stato sfiduciato, l’ex sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ritrova il sorriso. Venerdì infatti ha avuto la certezza di essere tra i candidati alle elezioni regionali che si terranno il 12 e 13 febbraio. Il risultato ottenuto tra gli iscritti che hanno espresso le loro preferenze è stato ottimo: Adriano Zuccalà si è piazzato nelle prime posizioni nelle preferenze, risultando quarto nell’intera regione.

La soddisfazione di Zuccalà

Logica la soddisfazione dell’ex sindaco, che ha voluto ringraziare chi ha permesso la sua candidatura. “Voglio esprimere un grande ringraziamento a tutti gli iscritti che ieri hanno espresso per me la loro preferenza – ha commentato attraverso un post sulla sua pagina Facebook -Sono risultato il 4 più votato nel Lazio, testimoniando che il lavoro fatto in questi anni ha rappresentato il miglior biglietto da visita per il Movimento5Stelle”.

“A livello personale – ha concluso Zuccalà – posso dire di essere già estremamente soddisfatto, ma ora ci aspetta la vera sfida: portare il #M5S a governare la nostra Regione, insieme a tutti gli altri candidati, alla nostra candidata Presidente Donatella Bianchi e Giuseppe Conte. Io ci sarò e so che voi tutti sarete al mio fianco. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i Consiglieri\e e gli Assessori Regionali uscenti del M5S per l’eccezionale lavoro svolto in questi anni”. L’ex sindaco ha ottenuto 254 voti. Prima di lui si sono posizionati Roberta Della Casa con 350 voti, Valerio Novelli con 311 preferenze e Monica Bellisario con 272 voti. Gli aventi diritto al voto per il collegio di Zuccalà erano 15.278, ma hanno votato solo 3.892 persone (affluenza del 25,47% in provincia di Roma).