Pomezia, lutto nella politica: morto Edgardo Cenacchi, era stato assessore e vicesindaco

aveva 84 anni ed è morto questa notte in una clinica di Roma, dove era ricoverato a causa di una malattia. Fino alla fine è stato attivo in politica, appoggiando Stefano Mengozzi nella sua candidatura a sindaco nelle passate elezioni comunali. Morto Edgardo Cenacchi , ex assessore e vicesindaco di Pomezia . Cenacchied è morto questa notte in una clinica di Roma, dove era ricoverato a causa di una malattia. Fino alla fine è stato attivo in politica, appoggiando Stefano Mengozzi nella sua candidatura a sindaco nelle passate elezioni comunali.

Arrivato a Pomezia giovanissimo, si era appassionato sin da subito alla politica e alla vita sociale del territorio. Entrato nella DC, era passato poi nei Popolari, nella Margherita e, allo scioglimento di questa, nel Pd.

La festa di San Michele

Ma il nome di Edgardo Cenacchi è legato anche alla festa di San Michele, che ha organizzato per oltre venti anni. E sempre per circa un ventennio Cenacchi è stato anche un dirigente sportivo. Lo scorso anno aveva festeggiato i 50 anni di matrimonio con la moglie Marietta Santoli. I funerali di Edgardo Cenacchi si svolgeranno martedì mattina, 30 maggio, alle 11.00, nella chiesa di San Benedetto Abate, in piazza Indipendenza a Pomezia.

Alla moglie e alla famiglia vanno le condoglianze della redazione de Il Corriere della Città.