Pomezia. Matteo Acitelli ‘Number One Under 30’ su Forbes, l’amministrazione: ‘Un orgoglio per la nostra città’

Forbes lo ha inserito nella classifica dei “Number One Under 30”, premiando le sue capacità di influencer e imprenditore. E per l’incredibile risultato ottenuto, anche l’amministrazione pometina, nella veste della vice Sindaco Simona Morcellini, ha voluto congratularsi con lui. Matteo Acitelli, 29 anni, compiuti lo scorso settembre, da sempre appassionato di giornalismo, comunicazione e tecnologia, compare tra i 5 migliori della categoria Media, e tra i 100 nomi che, divisi in 20 categorie, sono menzionati nella Top 100 Under 30 pubblicata nel numero di marzo 2022 della celebre rivista. Una passione che è diventata un lavoro che lo sta rendendo celebre.

Matteo Acitelli Number One Under 30

“Un orgoglio per la nostra Città veder crescere gli imprenditori del futuro, in grado di interpretare al meglio i rapidi cambiamenti del mondo della comunicazione – ha detto Simona Morcellini – La bellezza di un talento che si esprime e la gioia per una via che si afferma. Auguro a Matteo una carriera di successi, certa che manterrà il nostro territorio nel cuore”.

“Pomezia e Torvaianica sono i luoghi in cui sono cresciuto e che mi hanno formato – ha commentato Matteo – È bello sapere che le istituzioni della Città si interessano ai giovani e all’innovazione: questi sono territori ricchi di storia e cultura che sono sicuro il Comune riuscirà a valorizzare e comunicare nel migliore dei modi”.