Pomezia, non c’è pace con l’acqua: nuovo guasto e cittadini (di nuovo) a secco

Continua il lungo elenco dei disagi con l’acqua per i cittadini di Pomezia. A pochi giorni dal guasto che aveva lasciato a secco il quartiere della Nuova Lavinium stamattina il problema si è ripresentato. Stando alle prime informazioni disponibili si tratterebbe di un altro guasto, non distante dalla zona interessata due giorni fa.

Manca l’acqua oggi a Pomezia

Stando alle segnalazioni raccolte mancherebbe l’acqua in Via Ugo la Malfa e nella zona di Piazza Aldo Moro. In alcune abitazioni l’erogazione è totalmente assente mentre in altre la pressione sarebbe molto bassa.

Guasto alla rete Acea alla 167

Intanto nella zona della 167 un vero e proprio fiume d’acqua si è riversato in strada. Il nuovo guasto, dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe comunque essere collegato a quanto accaduto il 20 maggio. Acea sarebbe tuttavia già al lavoro per risolvere il problema anche se al momento non si hanno informazioni circa i tempi d’intervento.

Aggiornamento ultima ora

Nell’ultima ora, su via P. Nenni, stanno intervenendo gli operatori per cercare di risolvere il problema. Sul posto, ora, c’è la ruspa che sta scavando, ed hanno chiuso momentaneamente l’accesso alla strada per consentire i lavori.