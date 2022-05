Pomezia, scoppia tubatura: case senz’acqua perché è tutta sulle strade (VIDEO)

Pomezia. Non c’è tregua per i cittadini di Pomezia che, negli ultimi giorni, sembrano aver ingaggiato un vero e proprio braccio di ferro tra la loro pazienza e i disservizi Acea. Proprio quando lo spettro passato del guasto che aveva per 24 ore causato la fuoriuscita dai rubinetti di l’acqua giallastra stava svanendo, ecco che ora ritornano nuovamente i problemi.

Leggi anche: Pomezia, scoppia una tubatura: mezza città senz’acqua

Pomezia e il problema dell’acqua

In quella occasione, i cittadini per un’intera giornata non erano riusciti ad utilizzare il prezioso liquido. Ora però, l’acqua non c’è proprio. O meglio, c’è, ma tutta riversata sulle strade, creando non pochi disagi alla cittadinanza. Poche ore fa, infatti, è scoppiata una tubatura in zona Nuova Lavinium, in via Luigi Sturzo.

Cosa sta succedendo?

Come conseguenza, poi, i tecnici hanno deciso di chiudere la conduttura per poter effettuare i lavori e i controlli necessari alle riparazioni. A giudicare dai video e dalle foto che ci arrivano in redazione, la situazione sembrerebbe essere sfuggita di mano perché le acque continuano a riversarsi sulle strade senza tregua, e in grande quantità, mentre il resto rimane completamente a secco.