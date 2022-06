Pomezia Calcio promosso in serie D: la gioia di calciatori e tifosi (VIDEO)

Pomezia-Livorno, una partita indimenticabile. Rimasta in sospeso fino all’ultimo minuto, il Livorno si è perso ai rigori. Vince il Pomezia e passa direttamente in Serie D. Grandissima la festa dei tifosi che, finalmente, possono scrivere la finale di questa stagione in modo assolutamente positivo.

Pomezia in Serie D

Il Livorno rimane in Eccellenza. Undici contro dieci, non hanno sfruttato il vantaggio numerico. Già dal primo tempo è andato sotto il Pomezia, andando in vantaggio e partendo con un 2-0. Poi, la ripresa del Livorno che ha sorpreso gli amaranto. Così arriviamo ai rigori, dove, fino alla fine, tutti sono rimasti con il fiato sospeso.

Grandissima la gioia dei tifosi. Il campo si è colorato con i colori del Pomezia e tutto, inevitabilmente, è stato magico. “Una partita bellissima. Nonostante lo svantaggio, il Pomezia riuscito a raggiungere l’obiettivo che si era prefissato. Questa è una giornata che ricorderò per sempre”, dice uno dei tifosi.

I festeggiamenti della squadra

La festa, ovviamente, c’è stata anche negli spogliatoi. Calciatori, allenatori e tutto lo staff hanno potuto far esplodere la loro gioia con canti e balli. Riprendendosi con i loro cellulari, hanno adattato le canzoni all’evento, ballando anche sopra i tavoli.