Pomezia-Livorno: arriva una marea di tifosi per la finale playoff Eccellenza

Tutto pronto per la partita che segnerà la fine di un’intera stagione. Mancano poco più di dieci minuti e i tifosi del Livorno sono pronti per dare forza ai loro giocatori. Per loro, questa sarà una giornata decisiva. Dopo la vittoria nella gara di andata del Picchi, oggi, sul campo di Pomezia, si giocheranno il pass per la serie D.

Pomezia-Livorno partita

Sempre più tifosi colorano le strade di Pomezia con le bandiere delle diverse squadre. L’emozione e l’ansia inizia a farsi sentire. Presente allo stadio di Pomezia anche il sindaco Luca Salvetti, insieme al responsabile del settore giovanile Marco Braccini. Nonostante la vittoria del Livorno e la determinazione di arrivare in serie D, il Pomezia è pronto a confermare il proprio successo. Ora non ci resta che aspettare il fischio d’inizio.

Pomezia-Livorno: le formazioni

Pomezia (3-4-1-2): De Angelis; Bianchi, Passiatore, Cardinali; Lo Pinto, Fiorentini, Ruggiero, Gallo; Cano; Teti, Massella. A disposizione: Pinna, Fusaroli, Celli, Lahrach, Manga, Kepi, Oi, Mezzina, Otero. All. Scaricamazza

Livorno (4-2-3-1): Pulidori; Palmiero, Giampà, Russo, Giuliani; Gargiulo, Apolloni; Pecchia, Frati, Torromino; Vantaggiato. A disposizione: Fontanelli, Panebianco, Ghinassi, Milianti, Ferretti, Marinai, Durante, Gelsi, Petronelli. All. Angelini