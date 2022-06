Pomezia Calcio, domenica la partita che vale una stagione: in palio c’è la Serie D

Novanta minuti (o più in caso di extra time) che possono valere una stagione intera. Domenica prossima, 19 giugno 2022, ci sarà infatti la finale di ritorno dei Play Off nazionali in programma allo Stadio Comunale di Via Varrone. Poco fa è iniziata l’ultima seduta di allenamento sotto lo sguardo attento del patron Bizzaglia: per la partita di domenica non ci saranno più appelli, l’obiettivo è quello di conquistare l’agognato salto in Serie D.

Com’è finita Livorno Pomezia nell’andata dei playoff nazionali Eccellenza

Ma tra la promozione e i rossoblù c’è di mezzo il Livorno, uscito vittorioso nel match d’andata. All’Armando Picchi, una settimana fa, è finita infatti 2-1 per i toscani: al vantaggio rosso-blu di Cano ha risposto prima Torromino e poi Ferretti su rigore. Adesso quindi per il Pomezia c’è bisogno di un’impresa per ribaltare il risultato.

Come arrivano le due squadre

Sia Pomezia che Livorno hanno fallito il salto di categoria nella prima fase degli spareggi dopo la regular season. Per quanto riguarda i pometini, i ragazzi di Scaricamazza sono arrivati ultimi nel triangolare con Tivoli e Lupa Frascati, “retrocedendo” così alla fase supplementare dei play off al livello nazionale. Qui, in semifinale, hanno avuto la meglio nel doppio turno (finito ai rigori) con la Cittadella Vis Modena. La finale, anche qui con formula andata e ritorno, è stata così designata con il Livorno, che a sua volta ha battuto la W3 Maccarese.

Quando si gioca la finale play off di ritorno

Siamo così alla resa dei conti. La partita di ritorno contro il Livorno è in programma domenica con fischio di inizio per le ore 16.30. Circa 400 i tifosi ospiti che raggiungeranno il Comunale da quanto si apprende. Questa la terna arbitrale designata: l’Arbitro sarà Alessio Marra di Mantova mentre gli assistenti saranno Lombardi di Chieti e Carchesio di Lanciano.