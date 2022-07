Pomezia, ritardi nei pagamenti alle addette della mensa scolastica: la replica della Società Innova

Ritardi nei pagamenti alle addette della mensa scolastica a Pomezia, arriva la replica della Società Innova. In seguito alla pubblicazione nella giornata di ieri dell’articolo Pomezia, addette al servizio mensa ancora senza stipendio di giugno: sit-in sotto l’azienda pubblicato sul nostro giornale, l’azienda ha inoltrato alla nostra Redazione le seguenti precisazioni e rettifiche che pubblichiamo integralmente quale diritto di replica.

Innova: ritardi solo di 3 giorni lavorativi rispetto agli accordi

“A differenza di quanto dichiarato dal sindacalista della Flaica le retribuzioni, a seguito di accordi sindacali, vengono corrisposte al personale dipendente il giorno 15 di ogni mese e sono riferite alla mensilità precedente e non come affermato “ogni fine mese”. Ciò vuole significare che, tenuto conto che in data 18 luglio e 20 luglio sono stati effettuati tutti i bonifici a saldo delle competenze dei lavoratori, i giorni di ritardo registrati sono stati inferiori anche ai termini di tolleranza previsti dal contratto tenendo anche in considerazione che il 16 luglio era sabato ed il 17 luglio domenica. Si precisa che già lunedi 18 luglio tutte le sigle sindacali erano state informate del lieve ritardo del pagamento degli stipendi dovuto a problematiche di carattere informatico. Innova spa ha ricevuto presso la sua sede la delegazione dei dipendenti fornendo le opportune spiegazioni. Detto questo il dichiarato “inaccettabile ritardo” nel pagamento degli stipendi da parte dell’azienda si riduce a 3 giorni lavorativi. Tutto ciò detto, non si può prescindere dal rilevare che anche la Società Innova stia vivendo le difficoltà congiunturali del momento affrontandole comunque con spirito costruttivo e di risoluzione”.