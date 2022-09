Pomezia, si torna a scuola. Il Commissario Straordinario: ‘Buon inizio a tutti’

Si torna a scuola, dopo la pausa estiva, anche a Pomezia. E finalmente, con la campanella che suona per la prima volta, torna anche la normalità dopo anni di pandemia. Niente più mascherine obbligatorie, distanziamento e didattica a distanza: quelle regole, che fino a poco fa venivano impartite in ogni dove, sono state abolite. E in aula ci si siede tra i banchi come accadeva prima, quando il Covid non esisteva.

L’augurio del Commissario alla guida di Pomezia

“Vi giunga il mio più caloroso augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico 2022/23. Sono orgoglioso di accompagnare l’apertura delle aule scolastiche e di condividere con voi quell’insieme di aspettative, progetti ed emozioni che contraddistinguono questo momento in maniera peculiare. Questa nuova stagione, che vivremo finalmente a “viso scoperto”, ci restituisce regole di socialità e organizzazione degli spazi che, dopo averlo lungamente auspicato, favoriranno la serena interazione, lo scambio, lo stare insieme e, ne sono certo, arricchiranno ulteriormente l’offerta didattica del territorio di Pomezia. L’eredità dell’esperienza pandemica, fatta di nuove abilità e buone pratiche, lascito di una stagione difficile che il sistema scolastico ha saputo affrontare con tenacia, impegno e solidarietà, può e deve rappresentare una preziosa risorsa. All’atto del mio recente insediamento, desidero, con ferma convinzione, rassicurare sulla continuità dell’impegno e della collaborazione consolidati negli anni nei rapporti tra gli uffici comunali e le istituzioni scolastiche del territorio, preservando e promuovendo gli interventi volti a dotare l’offerta didattica di primo livello delle scuole di Pomezia dei servizi e delle opere pubbliche che meritano” – ha scritto in una lettera il Commissario Straordinario di Pomezia, Giancarlo Dionisi, nominato dopo la ‘caduta’ del Sindaco Zuccalà.

“Un grande in bocca al lupo a tutti Voi, affinché l’impegno, le professionalità e la cura rivolti a questa grande opera morale e di investimento sul futuro possano essere ripagati dal conseguimento dei meritati successi. Buon inizio” – ha concluso.