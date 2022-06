Pomezia, spuntano ovunque in città gli stencil «Roma campione 2022»: caccia all’artista “misterioso” (FOTO)

“Roma campione 2022”. E’ questo il testo posizionato sotto la coppa, con il riferimento chiaramente alla Conference League vinta dai giallorossi poco meno di un mese fa, di alcuni stencil spuntati in vari punti della città di Pomezia. Al momento, mentre scriviamo, sono almeno quattro le “opere” realizzate: la prima è in bella mostra in Piazza Indipendenza, sul muro dell’edificio posizionato all’angolo tra Via Orazio e Via Pier Crescenzi. Il secondo ci è stato segnalato in Via Catullo, mentre un terzo e un quarto sono stati realizzati rispettivamente alla fine di Via Virgilio e su un cartello lungo Via dei Castelli Romani. E voi ne avete avvistati altri? Ma soprattutto: chi sarà il misterioso artista (e tifoso) che sta imperversando in città?