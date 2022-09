Pomezia, tremendo incidente tra Tir e auto: gravissimo 21enne, chiusa via di Valle Caia

Forse una distrazione. Non si sa cosa possa esserci all’origine del tremendo incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 20 settembre, a Pomezia, in via di Valle Caia. Lo scontro ha visto coinvolti una Renault Kadjar e la motrice di un tir. Per ragioni ancora da appurare, uno dei due veicoli sembra abbia perso il controllo, invadendo l’altra corsia.

L’impatto, avvenuto intorno alle ore 14:30 a poca distanza da un noto locale per ricevimenti, è stato frontale e terribile. Ad avere la peggio il conducente della Renault, un ragazzo di appena 21 anni, rimasto gravemente ferito.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in codice rosso al pronto soccorso del NOC, l’ospedale dei Castelli Romani. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Pomezia. I caschi bianchi hanno chiuso la strada per consentire i soccorsi e i rilievi. Via di Valle Caia risulta al momento ancora chiusa. Gli agenti adesso dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le responsabilità dei conducenti.

Questo non è certo il primo incidente che avviene su questa strada: l’ultimo è avvenuto appena due settimane fa, con un’autocisterna contenente 2mila litri di GPL uscita fuori strada per cercare di evitare un’altra auto. L’autocisterna, urtata da un Suv poi fuggito, aveva perso il controllo e non era più riuscita rientrare sulla carreggiata, ribaltandosi parzialmente.