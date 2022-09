Incidente in via di Valle Caia, esce fuori strada un’autocisterna con 2mila litri di GPL

Brutto incidente in via di Valle Caia, dove un’autocisterna contenente 2mila litri di GPL è uscita fuori strada.

Leggi anche: Terribile incidente tra Pomezia e Ardea: gravissima 24enne (FOTO)

Il sinistro su via di Valle Caia

E’ successo questa mattina intorno alle 10:20 su via di Valle Caia, tra Pomezia e Ardea. Un’autocisterna è uscita fuori strada arenandosi per cause ancora da accertare. Il veicolo dalla capacità di 15.000 litri di GPL, ne trasportava solo 2.000. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel sinistro, per fortuna.

Leggi anche: Grave incidente sull’A1: donna in codice rosso elitrasportata al San Camillo di Roma

In corso il recupero del gas e la messa in sicurezza dell’area

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco (22/A, AB22, Ag10). Il personale del nucleo NBCR si è già attivato al recupero del gas nello stato liquido; una volta terminata tale manovra avverrà la bonifica e messa in sicurezza l’area interessata. Sul posto anche il funzionario di guardia, il capo turno provinciale e FF.OO.