Entrano nell’auto e rubano la cartella clinica. Sui social l’appello disperato: “Non posso più fare le visite”

Il tempo di andare a trovare il nonno per il suo compleanno e la macchina era distrutta, i documenti spariti, la cartella clinica anche. E’ successo a Salvatore, un cittadino di Ardea che ha denunciato subito l’accaduto sui social.

Rubano uno zaino: dentro c’era la storia clinica di Salvatore

Quello che doveva essere una bel momento per Salvatore si è trasformato in una terribile giornata nell’arco di poche ore. Tornato in strada, su Viale Italia, a Torvaianica, proprio sotto casa del nonno, Salvatore ha trovato il vetro dell’auto completamente a pezzi e nella macchina non c’erano più né lo zainetto, né le cartelle cliniche e i documenti che gli sarebbero serviti per le visite mediche.

L’appello: “Riconsegnatemi i fogli, mi servono per le visite mediche”

“Quei fogli sono fondamentali per i prossimi controlli e richiederli ai vari dottori sarebbe impossibile. Vi chiedo per favore di consegnarli”. Questo l’appello disperato di Salvatore su Facebook.

I documenti sono stati rubati in pieno giorno, a pochi metri dalla piazza del Mercato e, a meno che il ladro non riconsegni i documenti, o che qualcuno non riesca a ritrovarli per lui, Salvatore dovrà tornare da tutti i medici per farsi rifare le impegnative per i suoi problemi alle corde vocali.

Un danno non solo all’auto ma anche alla vita quotidiana e ai prossimi impegni di un cittadino, che voleva solo portare il regalo di compleanno a suo nonno.

Aggiornamenti: restituiti i documenti

L’appello sui social ha funzionato: Salvatore ha ritrovato i documenti. “Mi hanno appena riconsegnato tutti i documenti. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono spese in queste ore anche con una semplice condivisione. La forza di un social network a volte viene usata per cose fantastiche”, ha scritto Salvatore su Facebook, ponendo così fine alla ricerca della cartella clinica.