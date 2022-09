Pomezia, Giancarlo Dionisi è il nuovo Commissario Straordinario della città

L’Amministrazione Zuccalà è caduta. Si è insediato nel pomeriggio di oggi venerdì 2 settembre presso il palazzo municipale di Piazza Indipendenza il Commissario prefettizio, dottor Giancarlo Dionisi.

Giancarlo Dionisi alla guida della città

Viceprefetto, attualmente Capo di Gabinetto del Dipartimento per l’Amministrazione Generale e per le Politiche del Personale del Ministero dell’Interno, e già commissario straordinario del Comune di Grottaferrata, nel Lazio e del Comune di Vittoria, in Sicilia, il dottor Dionisi giunge a Pomezia in seguito alle dimissioni di tredici consiglieri comunali, protocollate ufficialmente il 31 agosto 2022, dalle quali è originata la decadenza del Consiglio e contestualmente dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Adriano Zuccalá.

Dopo il formale insediamento, preceduto da un incontro di cortesia con il Sindaco uscente Adriano Zuccalá e il Segretario generale Gloria Ruvo, il Commissario straordinario ha visitato gli uffici e rivolto il primo saluto di presentazione a tutti i dipendenti comunali.