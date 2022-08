Torvaianica, giovane completamente ubriaco tenta di aggredire i Carabinieri: denunciato

Ha alzato un po’ troppo il gomito e si è scagliato contro i Carabinieri che lo avevano fermato per un controllo. Succede a Torvaianica nel Ponte di Ferragosto appena trascorso. Qui i Militari della Compagnia di Pomezia hanno denunciato a piede libero un 25enne romeno, senza fissa dimora, che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, nel corso di un controllo, ha dapprima inveito verbalmente contro di loro – proferendo frasi oltraggiose e minacce – e, successivamente, ha anche tentato di aggredirli fisicamente.

I controlli a Roma e Provincia per Ferragosto

Sempre sul litorale di Pomezia è stato deferito anche un 33enne il quale, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Complessivamente nel weekend “lungo” i Carabinieri del Comando Provinciale, nell’intera zona di Roma e Provincia, hanno arrestato venticinque persone e denunciate altre 51, tra cui le due a Pomezia come visto. Trentaquattro infine i giovani segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di modica quantità di droga per uso personale.

