Devono notificargli i domiciliari per stalking, lui è in spiaggia a Coccia di Morto a festeggiare il Ferragosto con gli amici

Dovevano notificargli il provvedimento degli arresti domiciliari per stalking ma lui era tranquillamente in spiaggia con gli amici a festeggiare il Ferragosto. Ed è proprio lì che ieri le Volanti della Polizia lo hanno raggiunto e fermato. L’uomo, un 50enne di Tivoli, è stato così riportato presso la sua abitazione.

50enne di Tivoli accusato di stalking

Questi i fatti. Il 50enne era già destinatario di un divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna, provvedimento che però l’uomo aveva ripetutamente violato nei giorni scorsi. La Procura di Tivoli ha deciso così di inasprire la misura nei suoi confronti, predisponendo, come visto, gli arresti domiciliari.

Rintracciato a Fiumicino grazie al braccialetto elettronico

E arriviamo così a quanto accaduto ieri. L’uomo da Tivoli ha pensato bene di raggiungere Fiumicino, nella spiaggia di Coccia di Morto per la precisione, dove è stato poi rintracciato dagli agenti grazie al braccialetto elettronico portato addosso.

Niente stalking stavolta

Ma la ex, stavolta, non c’entrava nulla (la donna è infatti in vacanza altrove, ndr): il 50enne è stato beccato in compagnia di alcuni amici con i quali stava trascorrendo la giornata di Festa.

La Centrale Operativa della Polizia però, che stava monitorando i suoi spostamenti considerando la sua irreperibilità per la notifica proprio del provvedimento dei domiciliari, gli ha “rovinato” i piani, con le Volanti che lo hanno fermato. A quel punto, per il 50enne, sono scattati i domiciliari.

Forse, se avesse pensato ad andare al mare anche nei giorni scorsi lasciando in pace la ex compagna, visto il provvedimento a suo carico, si sarebbe risparmiato anche l’arresto avvenuto tra i bagnanti…

