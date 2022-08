Evade dai domiciliari per andare in vacanza: arrestato grazie ai selfie postati sui social

Era stufo di starsene a casa mentre tutti gli altri erano in vacanza. E così ha pensato bene di partire anche lui, destinazione Puglia, tra le mete più ambite ogni anno dai turisti italiani e stranieri, per raggiungere gli amici. Peccato che l’uomo in giro non ci sarebbe proprio potuto stare considerando il regime degli arresti domiciliari al quale era sottoposto.

Evade dai domiciliari per andare in vacanza a Gallipoli

Il giovane però ha fatto i bagagli ed è partito lo stesso raggiungendo Gallipoli, nel salento, o meglio un piccolo paesino, Matino, situato nelle vicinanze. Insomma, una vacanza in piena regola come se niente fosse.

Tradito dai social

Preso probabilmente dall’euforia e sicuro evidentemente che nessuno l’avrebbe notato il ragazzo ha documentato però le sue giornate divise tra locali e mare su Instagram aggiornando di continuo le sue stories. Una leggerezza che gli è costata cara.

Leggi anche: Roma: 61enne evade i domiciliari per… comprare la droga

Il precedente

La storia ricorda peraltro una recente vicenda avvenuta a Roma. Anche in questo caso un uomo, che era ricercato dalle forze dell’ordine, è stato rintracciato grazie al monitoraggio dei propri account social, sui quali postava abitualmente contenuti. La disattenzione non è passata inosservata ai Carabinieri che lo hanno sorpreso in un circolo sportivo intento a godersi in relax in piscina.

Leggi anche: Roma, evade dai domiciliari ma non si accorge dei Carabinieri alla porta: fermato

Arrestato 27enne di Modena

Ad ogni modo il giovane, un 27enne di Modena, che si trovava ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia e altri reati, è stato così rintracciato dai Carabinieri i quali, non trovandolo nel domicilio indicato dal Tribunale, avevano immediatamente avviato le ricerche. Ed è bastato spulciare i suoi profili social per scovarlo ed arrestarlo.

Foto di repertorio