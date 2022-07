Roma, posta su Facebook la foto in piscina nel circolo sportivo: ma era ricercato, arrestato

Galeotta fu la foto e chi la scattò. Si potrebbe riassumere con la celebre frase dantesca l’episodio che ha visto protagonista un 37enne poi arrestato dai Carabinieri. L’uomo — di origini algerine e senza fissa dimora — è stato rintracciato dalle forze dell’ordine grazie al monitoraggio dei propri account social, sui quali postava abitualmente contenuti. La disattenzione che non è passata certo inosservata ai militari che hanno sorpreso l’uomo tutto intento a godersi in relax in piscina e lo hanno arrestato.

Tradito dai social: il provvedimento dei Carabinieri

Come detto, l’uomo era solito postare contenuti sui social ma questa volta gli è andata male. Infatti, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno notificato un’ordinanza di sostituzione della misura del divieto di dimora nel comune di Roma — a cui il 37enne era sottoposto per reati inerenti gli stupefacenti — con la custodia cautelare in carcere, emessa in data 17 marzo 2022 dalla Corte d’Appello di Roma – 3^ Sezione penale.

La disattenzione

L’uomo, destinatario del provvedimento di aggravamento a seguito dell’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti eseguito il 5 marzo 2022, è stato rintracciato dai Carabinieri grazie al monitoraggio dei suoi profili social network. Attività quest’ultima che ha permesso di localizzarlo presso un circolo sportivo della Capitale.

L’arresto

I Carabinieri, infatti, giunti presso il circolo nel quartiere Appio Claudio, lo hanno sorpreso in costume da bagno e ciabatte mentre si godeva la piscina. Il 37enne, tradito dalla sua smania social, è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli, come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.