Pratica di Mare, cantieri in strada: traffico intasato, code infinite e attese frustranti. Ecco dove

Pratica di Mare. Lunghe code, auto incolonnate, file immense, frustrazione, rabbia, e un lunedì uggioso che è appena iniziato. Tutte variabili che metterebbero duramente alla prova anche la pazienza di un maestro zen. Questa mattina quasi non ci si muove lungo via di Pratica di Mare e via Arno a causa di un cantiere aperto per mettere in atto una serie di migliorie strutturali della sede stradale nei pressi dell’aeroporto.

Pratica di Mare: cantieri, lavori e traffico in tilt

A segnalarlo sono i cittadini, gli automobilisti, ma anche tutti i portali di traffico online e i post infuriai di qualche utente che decide così di scaricare la propria tensione. Oggi, infatti, lunedì 15 maggio 2023, lungo via Pratica di Mare e via Arno, tra la Pontina e la Litoranea, i veicoli procedono lentamente, a passo d’uomo. Stando a quanto riporta in quest’ultima ora il servizio Astral, l’imbottigliamento riguarderebbe entrambe le direzioni della SP104b, tra Casale Capocotta e Pratica di Mare. Ma per quale ragione è stato messo in atto un cantiere del genere? Una domanda che, sebbene con toni diversi, stanno ponendosi anche gli utenti del traffico proprio in questo momento. Nello specifico, il cantiere riguarderebbe un appalto della Città Metropolitana di Roma per la “Riqualificazione ai fini della sicurezza stradale”, lavori per cui sarebbero stati investiti circa 937.500 euro. Opere di riqualificazione che dureranno diversi giorni a partire da oggi, in quanto si tratta di dover effettuare le risagomature stradali, bonificare e riprendere il piano stradale, rifare la pavimentazione in conglomerato bituminoso di usura, pulire fossi e cunette, mettere in posa in opera di barriere di sicurezza, senza contare il rifacimento della segnaletica orizzontale, l’abbattimento delle alberature, la vegetazione persistente e tutto il resto.

Lavori urgenti per la Festa dell’Aeronautica

Ovviamente, niente improvvisazioni. Si tratta di un’operazione che era già stata programmata dal 2021, precisamente nel mese di novembre, con successivo appalto nel mese di giugno dello scorso anno. Tuttavia, le opere hanno assunto carattere d’urgenza, soprattutto in considerazione dello svolgimento della due giorni di festeggiamenti per il Centenario del’Aeronautica Militare che sono previsti proprio all’aeroporto di Pratica di Mare.