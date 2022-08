Scoppia un incendio sulla Pontina, traffico in tilt e macchine bloccate a Pomezia

Un incendio è divampato sulla Pontina intorno alle 18:40 di oggi mercoledì 31 agosto. Il rogo ha mandato in tilt la viabilità sulla strada provinciale.

Traffico paralizzato verso Latina

Non è ancora stata confermata la natura dell’incendio, che potrebbe essere naturale o doloso. Ad andare a fuoco la vegetazione intorno alla carreggiata. Il traffico è bloccato in direzione Pomezia e Latina.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e spegnere le fiamme. Sul posto anche la Polizia Locale per regolare la viabilità.