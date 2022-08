Via del Mare, scontro frontale tra 4 auto: 3 feriti, traffico in tilt

Si sono scontrate frontalmente sulla Via del Mare, all’altezza di Dragona, nei pressi del viadotto Zelia Nuttal. L’incidente è avvenuto frontalmente tra due auto, a cui si sono aggiunte altre due vetture, che hanno urtato le prime due.

Le quattro auto coinvolte hanno paralizzato il traffico sulla già congestionata via del Mare. Lo scontro è avvenuto oggi, intorno alle 13.00, e ha provocato il ferimento di 3 persone.

I rilievi

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale e i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale Grassi di Ostia in codice verde. Tuttora in corso i rilievi dei Caschi Bianchi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, rimasta rallentata in entrambi i sensi di marcia per circa per circa 3 ore.