Triplo incidente a Pomezia nel weekend: coinvolti tre scooter, ci sono feriti

Brutto incidente venerdì scorso a Torvaianica dove un giovane è caduto dallo scooter sul quale viaggiava. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale di Roma Capitale. Ingenti le ripercussioni alla viabilità. Sempre a Pomezia si sono verificati altri due sinistri nel fine settimana che hanno coinvolto altrettanti motoveicoli: l’ultimo ieri nel primo pomeriggio, ferito un minorenne.

In questi ultimi giorni sono diversi i sinistri stradali verificatisi lungo le strade di Pomezia. Due sono avvenuti venerdì scorso: oltre al giovane finito in Ospedale dopo l’incidente – autonomo – lungo Via Arno a Torvaianica, un alto scooterista è stato soccorso dal 118 a seguito di uno scontro con un’auto in questo caso in centro. Ieri, invece, un altro brutto sinistro si è verificato lungo la strada che collega Pomezia a Torvaianica Alta. Ferito in questo caso un minorenne.

L’incidente in Via Arno

Partiamo dal primo episodio, quello di Via Arno. Il tutto è successo intorno alle 6.00 del 19 gennaio. Per cause in fase di accertamento lo scooterista, un ragazzo di 24 anni di Roma, ha perso il controllo ed è stato sbalzato sull’asfalto. Immediatamente sono scattati i soccorsi: oltre all’ambulanza sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale: il 24enne è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Sant’Anna di Pomezia con escoriazioni su tutto il corpo. Una delle due corsie è rimasta interdetta alla circolazione per circa due ore e soltanto intorno alle 8.00 la viabilità è stata ripristinata. In fase di accertamento da parte dei caschi bianchi la dinamica del sinistro.

Scontro auto motorino in centro

Nel pomeriggio sempre di venerdì un altro incidente si è verificato a ridosso del centro, all’altezza della rotonda che interseca Via Catullo con Via Confalonieri. A scontrarsi sarebbero stati un motorino e una macchina: ferito anche in questo caso un ragazzo insieme ad una donna. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Pomezia. Due le ambulanze intervenute.

Ieri incidente sulla strada “nuova”

Infine ieri, domenica 21 gennaio, un altro incidente, nuovamente autonomo in questo caso, ha interessato la strada nuova che collega Pomezia a Torvaianica Alta, via dove peraltro recentemente è stato installato anche un autovelox. Poche ancora le informazioni in merito all’incidente: secondo quanto emerso a rimanere ferito sarebbe stato un minorenne a bordo di uno scooter. Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio tra Via Giovanni Gronchi e Via di Torvaianica Alta. Il mezzo, a seguito dell’incidente, è finito in un campo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la Polizia Locale di Pomezia con diverse pattuglie.