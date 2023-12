Pomezia: oggi sarà attivato l’autovelox a Viceré, il limite di velocità previsto

Autovelox in Via Gronchi a Pomezia, oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, l’attivazione. L’occhio elettronico era stato installato nei giorni scorsi dal Comune: ora è pronto ad entrare in funzione.

Si era diffusa in questi giorni a Pomezia la notizia dell’attivazione dell’autovelox posizionato in Via Gronchi, in corrispondenza del quartiere Viceré. In realtà però, malgrado in questo momento non fossero più presenti le coperture, il dispositivo non è ancora stato attivato. Ancora per poco però: per oggi è infatti prevista l’inaugurazione della postazione autovelox.

Da mercoledì 6 dicembre attivo l’autovelox in Via Gronchi

Ebbene, l’occhio elettronico, che andrà a sanzionare i trasgressori in una strada teatro in passato di gravi incidenti stradali, sarà attivato oggi mercoledì 6 dicembre. L’Amministrazione Comunale taglierà simbolicamente il nastro dell’autovelox intorno alle ore 15.00. La speranza è allora quella che la strumentazione funga da deterrente contro l’alta velocità andando a prevenire altri sinistri stradali.

Stop agli incidenti

L’autovelox, richiesto anche da cittadini e comitati di quartiere, viene installato a seguito della necessità di contenere la velocità su un tratto di strada particolarmente interessato da numerosi e gravi incidenti stradali – tra cui tre con esito mortale, due su via di Torvaianica Alta, uno nel tratto di via Giuseppe Di Vittorio – provocati per la quasi totalità proprio dall’elevata velocità dei veicoli. La scelta di una postazione fissa è dovuta al fatto che le condizioni strutturali della sede stradale interessata non consentono il posizionamento di pattuglie per l’attività di polizia stradale.

Dove si trova

L’autovelox, lo ricordiamo, si trova lungo Via Gronchi in corrispondenza del distributore di benzina, nel quadrante di Viceré. La richiesta della sua installazione era stata avanzata dal Comune di Pomezia tempo fa (c’era ancora la Giunta Zuccalà, ndr); poi, circa un anno fa, era arrivato il via libera dalla Prefettura come confermato dall’allora Commissario Prefettizio Giancarlo Dionisi. In futuro sono previsti altri due autovelox – il cui iter autorizzativo è ancora in corso presso la Prefettura – da installe uno in via del Mare, l’altro sul lungomare delle Sirene. Si chiede ai cittadini di collaborare, attenendosi alle prescrizioni dei limiti di velocità, stabiliti a 60 km orari. I trasgressori incorreranno in sanzioni pecuniarie, nella decurtazione di punti sulla patente di guida e, nei casi più gravi, nel ritiro della stessa.

Veronica Felici: “Sicurezza al primo posto”

“La sicurezza dei cittadini è al primo posto – sottolinea il Sindaco Veronica Felici – e gli autovelox svolgono una fondamentale funzione deterrente della velocità, principale causa degli incidenti stradali nella zona, come ci dicono i dati. Il controllo della velocità, ci tengo a sottolinearlo, avrà come obiettivo finale il rispetto delle norme del codice della strada, un segnale importante di legalità e dell’obbligo di osservanza delle regole a tutela di tutti. Gli eventuali introiti derivanti da sanzioni amministrative, a seguito di eccesso di velocità, saranno infatti destinati al miglioramento della circolazione stradale. Ringrazio la Prefettura di Roma che ha dato una risposta concreta alle esigenze del territorio e soprattutto a quelle avanzate dai comitati di quartiere”.