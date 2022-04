25 aprile, supermercati aperti a Roma e nel Lazio

Oggi 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione dell’Italia dal regime fascista e in moltissimi hanno deciso di trascorrere questa giornata all’insegna del relax e della compagnia di amici e familiari. Quale occasione migliore di questa per preparare un bel pranzo tutti insieme magari in giardino? Proprio mentre ci si accinge a mettere a punto il menù ecco che qualche ingrediente manca e torna puntale la domanda: ci sarà un supermercato aperto?

Leggi anche: Supermercati e centri commerciali aperti a Roma a Pasquetta 2022: ecco l’elenco

Festa della Liberazione: supermercati aperti o chiusi?

Non importa se stiamo andando a fare la spesa dell’ultimo momento oppure se ci siamo dimenticati sono delle piccoli cose. Quello che conta è tornare a casa con tutto il necessario per preparare un ottimo pranzo per il giorno della Liberazione. Vediamo allora quali sono i supermercati aperti nella Capitale.

Nonostante le istanze sindacali — le quali rivendicano anche per i lavoratori la possibilità di festeggiare le feste, sia laiche sia religiose — i supermercati e i negozi resteranno aperti in tutta Italia, al netto delle decisioni prese dalle singole catene o punti vendita. Infatti, a seconda del luogo in cui si vive potrebbe essere difficile trovare nei negozi aperti anche in questo giorno di festa e le cose si fanno ahimè più complicati all’interno dei piccoli paesi.

Serrande chiuse invece per la Coop Alleanza 3.0. e più in generale per tutti i supermercati e ipercoop della Coop che sia oggi sia il 1 maggio resteranno chiusi, come ha fatto sapere la grande catena con una nota.

La situazione nella Capitale

Le cose sembrano andare leggermente meglio nelle grandi città dove non si dovrebbero riscontrare grandi disagi e tutti dovrebbero pertanto riuscire a reperire ciò di cui necessitano.

Eccezion fatta per la Coop, infatti, la stragrande maggioranza di catene di supermercati e negozi alimentari saranno aperti oggi, lunedì 25 aprile, sia a Roma sia a Milano. In particolare nella Capitale saranno regolarmente aperti i centri commerciali, i supermercati e i negozi del centro storico. Saranno inoltre aperti anche i supermercati dell’ Esselunga che tuttavia effettueranno degli orari differenti a seconda del marchio.