Supermercati e centri commerciali aperti o chiusi a Roma a Pasqua e Pasquetta 2022? Le info utili

Molti hanno già ‘smesso’ di lavorare e ora potranno godersi il weekend lungo e iniziare la prossima settimana con un ‘piede’ diverso. E con un sospiro di sollievo in più perché il lunedì sarà di festa. E se c’è chi ha organizzato un pranzo in famiglia, una scampagnata o una gita fuori porta, c’è chi forse si ridurrà all’ultimo minuto e ha una domanda da giorni: i supermercati saranno aperti o chiusi nella Capitale a Pasqua?

Quali sono i supermercati aperti a Roma il giorno di Pasqua e Pasquetta

In linea generale i supermercati, gli ipermercati, i minimarket e i discount il giorno di Pasqua restano chiusi tutto il giorno, mentre a Pasquetta molti alzeranno la saracinesca. I punti vendita Esselunga, per esempio, saranno chiusi di domenica e aperti di lunedì, con orario che va dalle 9 alle 14 o dalle 8 alle 20. Stessa cosa per i punti vendita Carrefour, Lidl, Pam, che resteranno chiusi a Pasqua e che apriranno a Pasquetta, ma anche il 25 aprile e il 1 maggio. Ogni piccolo negozio, è bene specificare, potrà decidere in autonomia: per questo è sempre bene consultare il sito ufficiale della catena o contattare il negoziante.

I centri commerciali aperti a Pasquetta a Roma

Ma veniamo ai centri commerciali. Le grandi catene come Zara o Ikea a Pasqua resteranno chiuse su tutto il territorio nazionale, mentre a Pasquetta apriranno con orario continuato. Nella Capitale, però, Porta di Roma sarà chiuso sia il 17 che il 18, e probabilmente lo stesso accadrà per Euroma 2 (anche se in questo caso gli orari non sono al momento disponibili). Il centro commerciale Roma Est, invece, sarà chiuso a Pasqua, mentre resterà aperto a Pasquetta secondo gli orari di sempre, dalla mattina alla sera. Per Maximo, che si trova sulla Laurentina, il giorno di Pasqua la galleria sarà chiusa, mentre McFit resterà aperta dalle 9 alle 21, Joy Village dalle 14 alle 3, a Pasquetta, invece, i negozi saranno aperti dalle 10 alle 21.