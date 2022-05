63enne si lancia con il parapendio e si schianta a terra: è grave

Tragedia sfiorata ieri a Castel Madama, in località Montepavese. Un uomo di 63 anni è schiantato con il parapendio ed è ora ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico Umberto I di Roma.

Il 63enne si era lanciato da un’altura con il suo parapendio quando, probabilmente a causa di un vuoto d’aria, è precipitato al suolo. L’uomo, romano, è stato immediatamente soccorso da un compagno di volo. L’amico si era lanciato un attimo prima di lui ed era riuscito ad atterrare correttamente. Illeso, ha chiamato i NUE 112. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice rosso in ospedale. Presenti anche i carabinieri della stazione di Castel Madama per i rilievi del caso. L’uomo è in gravi condizioni, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

