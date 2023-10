A Roma e provincia danni per il forte vento: 80 gli interventi dei Vigili del fuoco

Il maltempo e in particolare le forti raffiche di vento stanno creando danni a Roma. Dalle prime ore di stamattina, lunedì 30 ottobre, sono circa 80 gli interventi che le squadre dei Vigili del fuoco hanno effettuato sul territorio di Roma e provincia. Oltre 50 per alberi caduti e rami pericolanti, gronde danneggiate e tende divelte proprio a causa delle forti raffiche di vento.

Annunciata una nuova perturbazione

Secondo le previsioni dei meteorologi si tratterebbe dell’annuncio dell’arrivo di una perturbazione che interesserà principalmente il centro-nord. A partire da oggi e per i prossimi giorni masse d’aria contrastanti potrebbero dare luogo ad abbondanti piogge che interesseranno la costa tirrenica e non di meno il Lazio.

Giornata di Halloween caratterizzata da un alternarsi di nuvole e sole

Secondo gli esperti, però a Roma in particolare, le prossime ore saranno caratterizzate da un alternarsi di nuvole e sole. Un tempo variabile che consentirà una serena festa di Halloween a tutti quei bambini in attesa di andare in giro mascherati per ‘dolcetto scherzetto’. A partire dalle ore serali di domani, però, sono previste piogge con possibili raffiche di vento. E il 1 novembre il cielo continuerà a essere coperto durante il giorno e, ancora una volta, a partire dalle ore serali sono previsti rovesci seppure di media intensità.

Resta il timore per le forti raffiche di vento

A preoccupare sono proprio le forti raffiche di vento che stanno provocando danni. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15 e 30, in via della Magliana è caduto un albero finendo su un motorino in transito. A restare ferito, seppure lievemente, un 50enne. Un incidente che ha necessitato della chiusura della strada al traffico per consentire l’intervento di rimozione del platano. L’allerta resta alta per gli operatori preposti alle attività di soccorso, mentre i romani temono che le forti raffiche di vento possano provocare altre conseguenze.