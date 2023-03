Accampamenti abusivi a Conca D’Oro: lo sgombero (FOTO)

È in corso uno sgombero, sin dalle prime ore di stamattina, in via Val d’Ala, in zona Conca d’Oro a Roma. Gli agenti di della Polizia locale di Roma Capitale, III Gruppo Nomentano, insieme alla Polizia di Stato sono accorsi, nelle prime ore di stamattina per liberare l’area dall’insediamento abusivo.

Sgomberato insediamento abusivo

Il personale delle forze dell’ordine intervenuto ha trovato sul posto una ventina di persone, tutte di nazionalità rumena, che sono stati allontanati dalla zona per consentire le attività di sgombero, che stanno andando avanti tuttora e si protrarranno, probabilmente, per l’intera mattinata di oggi, 22 marzo 2023.

Proprio piazza Conca d’Oro, a pochi metri dall’accampamento abusivo, era stata riaperta al pubblico, solo qualche giorno fa, dopo circa due anni. Una inaugurazione che poco ha convinto i residenti visto che la pizza si trova a due passi dall’insediamento abusivo e nei dintorni proliferano i rifiuti, erba alta e recinzioni divelte.

Il blitz di Polizia locale e Polizia di Stato per restituire dignità alla zona

Probabilmente, proprio per dare seguito al progetto di rilancio della zona, Polizia locale e Polizia di Stato, stamattina sono stati protagonisti del blitz finalizzato al recupero dell’area, anche attraverso la rimozione dell’insediamento abusivo. In seguito, sicuramente, verrà svolto un intervento di bonifica che comprenderà anche il risanamento dall’accumulo di rifiuti che si trovano in zona. Non solo tende e baracche di fortuna, ma anche letti, suppellettili e carrelli.

Proprio in conseguenza della riapertura della piazza i residenti avevano lamentato questa situazione di degrado a pochi passi dal parco giochi. Gli abitanti del quartiere avevano sottolineato come era impensabile, sia igienicamente sia per la scicurezza, portare bambini a giocare in prossimità di una discarica e di un insediamento abusivo. L’intervento di stamattina garantirà un ambiente più salubre e adatto anche ai bambini che potranno finalmente usufruire dell’area giochi.