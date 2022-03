Acea Run Rome The Marathon 2022: data, orario, percorso e come partecipare

Dopo la mezza maratona Roma-Ostia che si terrà domani, domenica 6 marzo, nella Capitale anche a fine mese si correrà. Questa volta per l’Acea Run Rome, che è in programma domenica 27 marzo. Ma da dove si parte? Qual è il percorso? E come fare per partecipare all’evento molto atteso?

Il percorso dell’Acea Run Rome Maratona

Come si legge sul sito ufficiale dell’evento, la partenza (alle 8.30 di domenica 27 marzo) e l’arrivo è sui Fori Imperiali: “il passaggio davanti al Vittoriano, a piazza Venezia, poserai lo sguardo sul Circo Massimo, sentirai la brezza del Lungotevere e poi ancora passerai davanti Castel Sant’Angelo, al viale della Conciliazione con la basilica di San Pietro, il Foro Italico e la Moschea, piazza del Popolo, Piazza di Spagna con la celebre scalinata di Trinità dei Monti, Piazza Navona, via del Corso. Cuore, testa e gambe. Sì, tu ci sei, Roma c’è”.

Si tratta di un percorso piatto, con circa 30 metri di dislivello e circa 6 km di sanpietrini. E toccherà i punti più belli della Capitale: Colosseo e Fori Imperiali con partenza e arrivo, Piazza Venezia, scalinata Campidoglio, Teatro Marcello, Bocca della Verità, Circo Massimo, Porta San Paolo, Piramide Cestia, Basilica di San Paolo, San Pietro, Foro Italico, Piazza Augusto Imperatore, Via Pacis, Piazza Navona, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna. CLICCA QUI PER IL LINK DEL PERCORSO

Come iscriversi

Le iscrizioni sono ancora aperte. E sul sito ufficiale ci sono tutte le informazioni utili, con le varie tariffe per l’iscrizione individuale:

€ 69,00 dal 15/10/2021 al 02/12/2021;

€ 79,00 dal 03/12/2021 al 04/01/2022;

€ 89,00 dal 05/01/2022 al 03/02/2022;

€ 99,00 dal 04/02/2022 al 19/03/2022.

Chi è già iscritto e ha partecipato all’edizione precedente, quella del 2020, potrà riscattare il pettorale seguendo queste modalità: gratuitamente entro il 03/02/2022; – al costo di € 12,00 dal 04/02/2022 al 10/03/2022.

Ricordiamo che la partecipazione è consentita solo agli atleti con un’età uguale o superiore ai 20 anni (compresi coloro che compiranno 20 anni nel corso del 2022). I requisiti necessari alla partecipazione variano in base alla nazionalità, alla residenza e al tesseramento (o meno) per una Federazione di Atletica Leggera.