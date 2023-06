Acilia, baby pusher trasformano casa dei genitori in supermercato della droga: trovati 12 kg di stupefacente

Hashish, marijuana, cocaina e poi la bellezza di oltre 16mila euro in contanti: questo quanto trovato dai carabinieri a seguito di una perquisizione nella casa di due giovanissimi romani. Al centro della vicenda, infatti, uno studente di appena 15 anni ed un 18enne disoccupato. Entrambi incensurati, adesso sono gravemente indizioni dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso.

Spaccio a Roma Sud e ai Castelli Romani: sequestrati oltre 230 kg di droga

I controlli dei carabinieri e i giovanissimi pusher

Tutto ha avuto inizio da un’attività di controllo dei carabinieri di Roma- Acilia, avente l’obiettivo di contrastare il fenomeno legato allo spaccio di stupefacenti. A finire nella lente di ingrandimento dei carabinieri due ragazzi giovani. I sospetti su quest’ultimi si sono poi rivelati fondati dopo che i militari li hanno perquisiti personalmente ma, ancora di più, quando sono giunti nella loro abitazione. Qui hanno rinvenuto una ragguardevole quantità di droga: 11,4 kg di hashish, 450g di marijuana e 35g di cocaina suddivisi in dosi e panetti. Ma non solo. Trovata anche la somma contante di 16.535 euro, nonché materiale utile per pesare e confezionare lo stupefacente. Circostanze, quest’ultime, che sono valse ai giovani l’arresto.

Gli arresti

Il 18enne, dopo l’arresto è stato trattenuto in caserma, in attesa di essere condotto presso il carcere di Regina Coeli, mentre il minorenne è stato collocato presso il centro per la Giustizia Minorile di Roma Virginia Agnelli, a disposizione delle Autorità Giudiziarie competenti. L’arresto del maggiorenne è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per lui gli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.