Acilia, bimba si ferisce al parco giochi: amputato un dito

Stava giocando con la sua amichetta nel parco e doveva essere un sabato come tanti, di quelli spensierati. Purtroppo, però, così non è stato perché lei, una bimba di 6 anni, è rimasta gravemente ferita e i medici hanno dovuto amputarle il dito, quello che le era rimasto incastrato nella giostrina girevole. È successo nel quartiere Centro Giano, in via Melicuccà, in quello spazio gratuito inaugurato nel 2019, in quello che prima era una discarica. E che ora per gli abitanti rappresenta un fiore all’occhiello, un’area verde con tante giostrine per i più piccoli.

Cosa è successo sulla giostrina girevole ad Acilia

La bimba, come ha riportato Il Messaggero, si trovava sulla giostrina girevole, una di quelle che parte manualmente: bisogna girare il volante che si trova al centro. E il divertimento per i piccoli è assicurato. Eppure qualcosa, sabato scorso, è andato storto perché la bambina, forse per afferrare l’amica che stava cadendo, si è sporta e la sua mano è rimasta incastrata.

La corsa in ospedale

La piccola di 6 anni è stata portata d’urgenza in ospedale, al Grassi di Ostia, poi trasferita in un centro di ricostruzione. Qui, i medici hanno dovuto amputarle il dito perché le ferite erano impossibili da ricucire.

Le giostre erano a norma?

Il caso è finito a Piazzale Clodio, dove ora gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per lesioni gravi. Al centro dell’attenzione la ‘sicurezza delle giostre’ perché le domande sono tante, molte ancora senza risposta: era tutto a norma? La Procura pare stia cercando di capire se erano stati fatto o meno interventi di manutenzione, se si sia trattato solo di un terribile incidente o se ci siano delle responsabilità legate a una negligenza dell’amministrazione. Intanto, sulla vicenda indaga la Polizia, che ora dovrà fare chiarezza.