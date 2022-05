Roma, lascia la bimba di 5 anni in auto sotto al sole e va a fare la spesa: salvata da passanti e carabinieri

Ha chiuso la bambina in macchina ed è andato tranquillamente al supermercato a fare la spesa. Non ha assolutamente pensato che lasciare sua figlia, di appena 5 anni, in auto sotto il sole delle 13:30, in un giorno con 28 gradi potesse essere pericoloso.

Bimba chiusa in auto: passanti allarmati chiamano i carabinieri

Che lo fosse, e pure tanto, lo hanno invece capito i passanti nel vedere la piccola chiusa dentro la vettura. Il fatto è accaduto a Roma, in via Gabrio Casati, all’altezza del civico 62, al Nuovo Salario, nel III Municipio.

Nel vedere la bambina chiusa in macchina, hanno chiamato il NUE 112. Sul posto sono prontamente arrivati i carabinieri, che hanno forzato i finestrini, riuscendo infine ad aprire la vettura. La bimba è stata quindi fatta uscire dall’auto e portata al fresco. La macchina fortunatamente non era surriscaldata e le condizioni della bambina erano buone.

Posizione del padre al vaglio

Il padre è stato rintracciato all’interno del supermercato. Si tratta di uno straniero, di origine moldava. L’uomo ha spiegato che era andato a fare la spesa. Adesso la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Rischia di essere denunciato per abbandono di minori.

Foto Reporter Montesacro