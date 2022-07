Acilia, droga e oltre 8.000 euro in contanti: arrestato giovane pusher alla Stazione

Non solo l’arresto del 35enne soprannominato “lo Spagnolo” questo pomeriggio nel territorio del X Municipio. Un altra persona è stata infatti arrestata dalla Polizia ad Acilia dopo essere stato trovato in possesso di droga e di migliaia di euro in contanti.

20enne romeno arrestato per droga alla stazione di Acilia

L’arresto sempre nella zona del Lido di Roma è avvenuto durante un consueto servizio di pattugliamento. Gli agenti della Sezione Volanti, nel transitare nei pressi della Stazione ferroviaria di Acilia, hanno arrestato il pusher, cittadino della Romania di appena 20 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga e il denaro contante

Sottoposto a controllo il ragazzo ha infatti consegnato 54,32 gr. di sostanza stupefacente (hashish, ndr) nonché uno zainetto contenente la somma di euro 7.235 in contanti. Dopodiché, nel corso della perquisizione, sono saltati fuori altri 10oo euro circa. In seguito alla convalida dell’arresto, per l’uomo è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.