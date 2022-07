Ostia, arrestato lo “Spagnolo”: il suo ‘fumo’ era il più richiesto sul litorale, beccato con oltre 9kg di droga

Il suo “fumo” era il più richiesto sul litorale romano, in particolare a Ostia. Lui, soprannominato lo “Spagnolo”, si era allestito un locale da dove gestiva la fiorente attività di spaccio. Oggi però il suo covo è stato scoperto dagli Agenti della Polizia di Stato. Nelle sue disponibilità sono stati trovati oltre 9kg di sostanza stupefacente.

Arrestato pusher 35enne ad Ostia

Gli Agenti lo hanno trovato in un alloggio di fortuna allestito in un ex lavatoio. L’uomo stava aprendo un vano ascensori della palazzina dove viveva e lì sono saltati fuori i primi kg di sostanza stupefacente.

Sequestrati 9kg di droga

Il resto della droga era stata stipata nel frigo, conservata sotto vuoto, in panetti.In tutto sono stati sequestrati oltre 9kg di droga con una concentrazione altissima di THC come hanno poi confermato le indagini.

Chi era lo Spagnolo

A.C., 35 anni, come detto era conosciuto da tutto con l’appellativo di “Spagnolo” per via di un’estradizione subita anni fa in Spagna. L’uomo infatti è ben conosciuto alle forze dell’ordine di Ostia. Il suo “fumo” era considerato tra quelli più richiesti sul litorale tanto da essere venduto a prezzi superiori a quelli di mercato, anche fino a 12 euro “al pezzo”. Ecco perché si stima che la droga sequestrata avrebbe fruttato al 35enne e alla sua organizzazione circa 300mila euro.

